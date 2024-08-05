شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ولاء للتأمين» إلى 24.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وبلغ صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي 36,985 مليون ريال، مقابل 46,473 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.4%، ويرجع ذلك إلى الإنخفاض في الأرباح غير المحققة من الاستثمارات.

ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في صافي الدخل جزئياً عبر تسجيل الربع الحالي نتيجة خدمات التأمين أرباحا بقيمة 5,785 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 3,890 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 48.7%.

وبلغت صافي مصاريف التمويل من التأمين للربع الحالي 3,443 مليون ريال، مقابل 4,194 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 17.9%. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة ولاء للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2024 بنسبة 36.8%، إلى 24.437 مليون ريال، مقابل 38.645 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي 13,148 مليون ريال، مقابل 6,310 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 108.4%.وبلغ صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي 36,985 مليون ريال، مقابل 46,473 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.4%، ويرجع ذلك إلى الإنخفاض في الأرباح غير المحققة من الاستثمارات.ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في صافي الدخل جزئياً عبر تسجيل الربع الحالي نتيجة خدمات التأمين أرباحا بقيمة 5,785 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 3,890 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 48.7%.وبلغت صافي مصاريف التمويل من التأمين للربع الحالي 3,443 مليون ريال، مقابل 4,194 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 17.9%.