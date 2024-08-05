شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية» تقفز 111% إلى 111.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويرجع ذلك إلى: زيادة الايرادات والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 27% ليبلغ 298 مليون ريال مقارنة بـ 235 مليون سعودي للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 63 مليون ريال.

وتحسن أداء الشركات الزميلة أدى لتسجيل أرباح بلغت 10 ملايين ريال خلال الربع، مقابل خسارة بلغت 6 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة دله للخدمات الصحية بنسبة 111% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 111.844 مليون ريال، مقابل 53 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح وأدى ذلك إلى ارتفاع ربح السهم ليبلغ 1.15 ريال / سهم مقارنة بـ 0.54 ريال / سهم للربع المماثل من العام السابق.ويرجع ذلك إلى: زيادة الايرادات والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 27% ليبلغ 298 مليون ريال مقارنة بـ 235 مليون سعودي للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 63 مليون ريال.وتحسن أداء الشركات الزميلة أدى لتسجيل أرباح بلغت 10 ملايين ريال خلال الربع، مقابل خسارة بلغت 6 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق.