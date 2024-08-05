شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الوطنية» تقفز 537.5% إلى 28.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 11,949 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 249.20%.

وشملت الأسباب: الزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 4,055 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 41.36%. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 537.5% في الربع الثاني من 2024 إلى 28.4 مليون ريال، مقابل 4.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تعود القفزة في الأرباح إلى ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 119,741 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 38.17%.وتضمنت الأسباب: ارتفاع نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 11,949 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 249.20%.وشملت الأسباب: الزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 4,055 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 41.36%.