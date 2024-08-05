شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الوطنية» تقفز 537.5% إلى 28.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 537.5% في الربع الثاني من 2024 إلى 28.4 مليون ريال، مقابل 4.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تعود القفزة في الأرباح إلى ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 119,741 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 38.17%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 11,949 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 249.20%.
وشملت الأسباب: الزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 4,055 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 41.36%.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تعود القفزة في الأرباح إلى ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 119,741 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 38.17%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 11,949 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 249.20%.
وشملت الأسباب: الزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 4,055 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 41.36%.