الاقتصاد

أرباح «الوطنية» تقفز 537.5% إلى 28.4 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 537.5% في الربع الثاني من 2024 إلى 28.4 مليون ريال، مقابل 4.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، تعود القفزة في الأرباح إلى ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 119,741 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 38.17%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 11,949 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 249.20%.
وشملت الأسباب: الزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 4,055 مليون ريال والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 41.36%.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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