شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سايكو» إلى 21.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 23,499 مليون ريال، مقابل 34,150 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 31.19%.

وبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين في الربع الحالي 4,666 مليون ريال، مقابل 752 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الإيجابية منها: أن صافي نتائج الاستثمارات في الربع الحالي بلغ 7,618 مليون ريال، مقابل 4,859 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 56.78%.

وانخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,926 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 56.90%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 21,842 مليون ريال، مقابل 29,071 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 24.9%، إلى 21.8 مليون ريال، مقابل 29 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 23,499 مليون ريال، مقابل 34,150 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 31.19%.وبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين في الربع الحالي 4,666 مليون ريال، مقابل 752 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.ويقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الإيجابية منها: أن صافي نتائج الاستثمارات في الربع الحالي بلغ 7,618 مليون ريال، مقابل 4,859 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 56.78%.وانخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,926 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 56.90%.وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 21,842 مليون ريال، مقابل 29,071 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.