شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» إلى 168.7 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة أسترا الصناعية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 47%، إلى 168.747 مليون ريال، مقابل 114.744 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان المجموعة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام إلى: الربح من العمليات غير المستمرة.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعات الصناعات الحديدية، والأدوية، مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصروف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات.
وبحسب بيان المجموعة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام إلى: الربح من العمليات غير المستمرة.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعات الصناعات الحديدية، والأدوية، مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصروف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات.