شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» إلى 168.7 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان المجموعة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعات الصناعات الحديدية، والأدوية، مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصروف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة أسترا الصناعية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 47%، إلى 168.747 مليون ريال، مقابل 114.744 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان المجموعة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام إلى: الربح من العمليات غير المستمرة.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعات الصناعات الحديدية، والأدوية، مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصروف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات.