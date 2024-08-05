شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 256.16 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5/8/2024 عند آخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 292.75 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 268.36 ريال. سعر جرام الذهب وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 256.16 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 219.56 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 170.77 ريال. سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم وسجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 147,663.78 ريال، فيما بلغ سعر سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 294,800.61 ريالات، بينما بلغ سعر سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 29,626.44 ريال.