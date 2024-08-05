شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدرع العربي» إلى 29.45 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بنسبة 6.2%، في الربع الثاني من 2024، إلى 29.452 مليون ريال، مقابل 27.720 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في ارتفاع الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 35,107 مليون ريال مقابل مبلغ 32,795 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 7% بشكل رئيسي إلى عدة أسباب.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في إيرادات التأمين مبلغ 103,795 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 38%.
وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 1,750 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10%
ومن ضمن الأسباب: الانخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,928 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 50%.
وقابل ذلك: الانخفاض في نتائج خدمات التأمين خلال الربع بمبلغ 3,478 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدره 14%.
وارتفعت مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 98,026 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 41%.
وزاد صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمبلغ 9,247 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق اي بارتفاع قدره 74%.
علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 92,160 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 43%.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في ارتفاع الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 35,107 مليون ريال مقابل مبلغ 32,795 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 7% بشكل رئيسي إلى عدة أسباب.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في إيرادات التأمين مبلغ 103,795 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 38%.
وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 1,750 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10%
ومن ضمن الأسباب: الانخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,928 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 50%.
وقابل ذلك: الانخفاض في نتائج خدمات التأمين خلال الربع بمبلغ 3,478 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدره 14%.
وارتفعت مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 98,026 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 41%.
وزاد صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمبلغ 9,247 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق اي بارتفاع قدره 74%.
علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 92,160 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 43%.