شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدرع العربي» إلى 29.45 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: الارتفاع في إيرادات التأمين مبلغ 103,795 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 38%.

وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 1,750 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10%

ومن ضمن الأسباب: الانخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,928 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 50%.

وقابل ذلك: الانخفاض في نتائج خدمات التأمين خلال الربع بمبلغ 3,478 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدره 14%.

وارتفعت مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 98,026 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 41%.

وزاد صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمبلغ 9,247 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق اي بارتفاع قدره 74%.

علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 92,160 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 43%. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بنسبة 6.2%، في الربع الثاني من 2024، إلى 29.452 مليون ريال، مقابل 27.720 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب في ارتفاع الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 35,107 مليون ريال مقابل مبلغ 32,795 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 7% بشكل رئيسي إلى عدة أسباب.وتضمنت الأسباب: الارتفاع في إيرادات التأمين مبلغ 103,795 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 38%.وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 1,750 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10%ومن ضمن الأسباب: الانخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,928 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 50%.وقابل ذلك: الانخفاض في نتائج خدمات التأمين خلال الربع بمبلغ 3,478 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدره 14%.وارتفعت مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 98,026 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 41%.وزاد صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمبلغ 9,247 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق اي بارتفاع قدره 74%.علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 92,160 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 43%.