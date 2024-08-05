الاقتصاد

ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 1.12 مليار ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 1.12 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 5.2% في الربع الثاني من 2024، إلى 1.129 مليار ريال، مقابل 1.073 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان البنك على تداول ، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2%.
وأضاف أن الانخفاض في المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف وكذلك مخصص الموجودات المالية الأخرى بينما هناك زيادة في الرواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء.
وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي بشكل طفيف بنسبة 0.2% ويعود بشكل أساسي إلى انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي والذي قابله ارتفاعا جزئياً في صافي دخل الأتعاب والعمولات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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