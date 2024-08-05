شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 1.12 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 5.2% في الربع الثاني من 2024، إلى 1.129 مليار ريال، مقابل 1.073 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان البنك على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2%.
وأضاف أن الانخفاض في المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف وكذلك مخصص الموجودات المالية الأخرى بينما هناك زيادة في الرواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء.
وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي بشكل طفيف بنسبة 0.2% ويعود بشكل أساسي إلى انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي والذي قابله ارتفاعا جزئياً في صافي دخل الأتعاب والعمولات.
وبحسب بيان البنك على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2%.
وأضاف أن الانخفاض في المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف وكذلك مخصص الموجودات المالية الأخرى بينما هناك زيادة في الرواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء.
وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي بشكل طفيف بنسبة 0.2% ويعود بشكل أساسي إلى انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي والذي قابله ارتفاعا جزئياً في صافي دخل الأتعاب والعمولات.