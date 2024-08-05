شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لوبريف» إلى 298.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالرغم من ارتفاع مبيعات المنتجات الثانوية.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع أحجام مبيعات و هوامش تكسير زيوت الأساس.

وبحسب الشركة، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية. توزيع أرباح نقدية قرر مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف، أمس، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 605,717,640 ريال عن النصف الأول من العام 2024م.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 168,254,900، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 3.6 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 36%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-03-28 الموافق 2024-10-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-04-12 الموافق 2024-10-15. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 34.3% إلى 298.844 مليون ريال، مقابل 454.854 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالرغم من ارتفاع مبيعات المنتجات الثانوية.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع أحجام مبيعات و هوامش تكسير زيوت الأساس.وبحسب الشركة، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية.قرر مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف، أمس، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 605,717,640 ريال عن النصف الأول من العام 2024م.وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 168,254,900، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 3.6 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 36%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-03-28 الموافق 2024-10-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-04-12 الموافق 2024-10-15.