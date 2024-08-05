شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يخيم على سوق الأسهم السعودية.. وارتفاع سهمي شركتين فقط والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم شركتين

أخبار متعلقة انخفاض أرباح «لوبريف» إلى 298.8 مليون ريال في الربع الثاني ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 1.12 مليار ريال في الربع الثاني

السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة 2.7% إلى 11432 نقطة، وبتداولات بلغت 2.468 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 106.707 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.914 تريليون ريال.ارتفعت أسهم شركتين فقط في بداية تعاملات اليوم، فيما انخفضت أسهم 234، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وارتفع سهم شركة طباعة وتغليف والاتحاد، فيما كانت الشركات الأكثر انخفاضا: أسيج، وولاء، ومسك، وتكافل الراجحي، والحفر العربية.انخفض مؤشر السوق الموازية، نمو، في بداية تعاملات اليوم بنسبة 2.3% إلى 25525 نقطة، وبتداولات بلغت 5.591 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 404.740 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.802 مليار ريال.وارتفعت أسهم 8 شركات فقط، فيما انخفضت 47، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.