هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 19ر 1649 نقطة، أو ما يعادل 59ر4 %، ليصل إلى 51ر34260 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 33ر145 نقطة، أو ما يعادل 73ر5 %، ليصل إلى 27ر2392 نقطة.

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