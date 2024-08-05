شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن أهمية مدينة الدواء بالتعاون مع مبادرة ابدأ والان مع تفاصيل الخبر

قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بإنشاء تحالف يتكون من مجموعة من الشركات المصرية لديها خبرة في مجال صناعة الدواء، وتم التواصل مع مبادرة "ابدأ" الوطنية حيث قامت المبادرة بتسهيل تطوير وإستلام الأرض المخصصة من الجهات الحكومية.

وتعد مدينة الدواء المصرية بالخانكة، أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة المصرية لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن.

وكان لإنشاء مدينة الدواء بالخانكة، عدد من الأهداف الرئيسية التي حرصت الدولة المصرية على إنشائها وهي كالآتي:

1- تقع مدينة الدواء المصرية في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، على مساحة 182 ألف متر.

2- تقام المدينة على مرحلتين، الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهي عبارة عن جزئين، الأول يضم مصانع إنتاج الأدوية على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط إنتاج.

3- الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمدينة الدواء، يضم 5 خطوط إنتاج فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7 آلاف متر بارتفاع 15 مترا، وتضم 5 مبان إدارية خاصة بالمصنع.

4- المرحلة الثانية من المشروع تقع على مساحة 60 ألف متر، وهي مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات.

5- الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية حيث تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية.

6-تسعي المرحلة الثانية من المدينة للدخول في مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.