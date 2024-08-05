شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة Poradnik Restauratora البولندية تبرز الأكلات المصرية التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ... وتشيد بجودة مستوى الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية بالمقصد المصري

- المكتب المركزي للإحصاء في بولندا: مصر من الوجهات السياحية المفضلة للبولنديين

تحت عنوان "السياحة والطهي في مصر" نشرت مجلة "" Poradnik Restauratora المتخصصة في الصناعة الوطنية البولندية وفن الطهي والتي تصدر شهرياً منذ 25 عاماً، مقالاً ألقت الضوء خلاله على الأكلات المصرية التقليدية التي يتميز بها المطبخ المصري كما أشادت بجودة مستوى الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية بمصر، لافتة إلى أنه وفقاً للتقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء البولندي والخاص بالسياحة فإن مصر تعد من الوجهات السياحية التي يفضلها السائحون البولنديون لقضاء العطلات بها وزيارتها بشكل متكرر لما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة وحضارة عريقة.

وأشار المقال إلى أن مصر استطاعت الاستفادة من فترة جائحة كورونا وما بعدها لتطوير المنشآت الفندقية القائمة بالفعل بالإضافة إلى إنشاء منشآت فندقية جديدة تتميز بالحداثة والرفاهية وتتوافر بها اشتراطات صحة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة بها مما يشجع زائري المقصد السياحي المصري على مد فترة الإقامة به. كما يتميز العاملون بهذه المنشآت بالكفاءة والتواصل مع روادها بمهارة وإجادة اللغة الإنجليزية والتعاون وتقديم المساعدة لهم لضمان توفير أكبر قدر من الراحة لهم، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه هذه المنشآت من أطعمة ومشروبات متنوعة وشهية تلبي أذواق النزلاء سواء من المصريين أو السائحين.

كما نوه المقال عن حصول العديد من المنشآت الفندقية في مصر على شهادات تفيد تطبيقها لاشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، وهو ما تركز عليه وزارة السياحة والآثار من خلال استراتيجيتها التي وضعت الأمن الاقتصادي السياحي على رأس أولوياتها وما يتصل بذلك من الأبعاد المختلفة للاستدامة منها الحفاظ على البيئة ولاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة.