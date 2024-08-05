شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: استكمال فعاليات قرعة تخصيص الأراضي السكنية بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم استكمال فعاليات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية بمدينة السادات لليوم الثالث بين 9860 مواطنا، وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج "مسكن"، والسابق الإعلان عنها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي بمحور الأراضي المتوسطة بواقع ٦٠ قطعة أرض باليوم الثالث لمدينة السادات، تقدم عليها ٩٨٦٠ مواطناً قاموا بسداد جدية الحجز.

وأشار الشوربجي إلى أن إجراءات القرعة مرت بكل سهولة وشفافية، وتم بث الإجراءات بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة تحقيقاً لمبدأ الشفافية، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على أراضي مدينة المنيا الجديدة، اليوم الإثنين 5/8/2024، وقطع أراضي مدينة أسيوط الجديدة، غدا الثلاثاء 6/8/2024.



وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على محور أراضي الإسكان المميز لمدينة غرب أسيوط الجديدة، غدا الثلاثاء 6 أغسطس، وقطع الأراضي لمدن (برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، يوم الأربعاء 7 أغسطس.



وأضاف "الشوربجي" أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على محور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً لمدن (15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان)، يوم الأربعاء 7 أغسطس.



تجدر الإشارة إلى أنه ستعقد باقي جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.