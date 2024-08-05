شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مأخذ ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة ٦ أكتوبر، وروافعها، بطاقة تصميمية إجمالية 1.6 مليون م3 يومياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمرور اليومي ومتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على كفاءة تشغيل كافة مكونات وعناصر المحطات.

رافق مساعد نائب رئيس الهيئة، المهندس محمود دسوقي، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، والدكتور إبراهيم عبد المجيد، مسئول محطات مياه الشرب بالمدينة.

وخلال الزيارة، تفقد المهندس أشرف فتحي، ومرافقوه، عنابر الطلمبات والمروقات والمرشحات والمولدات الاحتياطية، واستمع إلى شرح تفصيلي من نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، ومسئولي المحطة، والذين أوضحوا أن المحطة تتكون من 4 مراحل، بطاقة 400 ألف م3 لكل مرحلة.

ووجه المهندس أشرف فتحي، بالاستمرار في عمل الصيانات الدورية والوقائية اللازمة لكافة عناصر المنظومة لانتظام ضخ مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة، وبجودة عالية، وطبقا للمواصفات القياسية.