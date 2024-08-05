تعرف على سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الإثنين

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، عند نفس مستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2223 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2859 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3335 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3811 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 26680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2429 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.60%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.