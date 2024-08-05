شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 5/8/2024، مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.14% إلى 2446.83 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2488.50 دولارًا.

وهبطت أسعار الفضة 0.4% إلى 28.43 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.23% إلى 946.10 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 882.09 دولارًا.