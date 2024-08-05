الاقتصاد

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الاثنين

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 5/8/2024، مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.14% إلى 2446.83 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2488.50 دولارًا.
وهبطت أسعار الفضة 0.4% إلى 28.43 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.23% إلى 946.10 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 882.09 دولارًا.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا