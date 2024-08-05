شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «الراجحي» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقال المصرف في بيان على تداول

وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-08 الموافق 2024-08-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-22 الموافق 2024-08-26. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024.وقال المصرف في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 5 مليارات ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4 مليارات سهم.وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-08 الموافق 2024-08-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-22 الموافق 2024-08-26.