شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «الراجحي» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024.
وقال المصرف في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 5 مليارات ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4 مليارات سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-08 الموافق 2024-08-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-22 الموافق 2024-08-26.
وقال المصرف في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 5 مليارات ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4 مليارات سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-08 الموافق 2024-08-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-22 الموافق 2024-08-26.