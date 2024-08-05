شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جي آي جي» إلى 52.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

اوأضاف الحركة المواتية المذكورة أعلاه في الربع الحالي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض في إيرادات التأمين بمقدار 29 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قطاع السيارات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 32.2% إلى 52.458 مليون ريال، مقابل 39.688 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ترجع الزيادة في الأرباح إلى: أن الحركة في مصروفات خدمة التأمين في الربع الحالي ناتجة بشكل أساسي عن التأثير المتعلق بالمطالبات الكبيرة المسجلة في قطاع الممتلكات والحوادث العام الماضي وتأثير استرداد مبالغ إعادة التأمين.اوأضاف الحركة المواتية المذكورة أعلاه في الربع الحالي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض في إيرادات التأمين بمقدار 29 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قطاع السيارات.