شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الحفر العربية» 86% إلى 20.17 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وتضمنت الأسباب: زيادة تكاليف بدء تشغيل منصات الحفر البرية غير التقليدية، وارتفاع تكاليف التمويل والاستهلاك.

وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 120.150 مليون ريال عن النصف الأول من 2024.

وسيكون تاريخ الأحقية اليوم 5 أغسطس، فيما سيكون تاريخ التوزيع 22 أغسطس. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الحفر العربية بنسبة 85.7% في الربع الثاني من 2024، إلى 20.177 مليون ريال، مقارنة بـ140.290 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن سبب نقصان صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى تخفيض قيمة الأصول الثابتة غير النقدية لمرة واحدة بقيمة 105 ملايين ريال.وتضمنت الأسباب: زيادة تكاليف بدء تشغيل منصات الحفر البرية غير التقليدية، وارتفاع تكاليف التمويل والاستهلاك.وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 120.150 مليون ريال عن النصف الأول من 2024.وسيكون تاريخ الأحقية اليوم 5 أغسطس، فيما سيكون تاريخ التوزيع 22 أغسطس.