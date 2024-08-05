شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أديس» تقفز 90% إلى 202.12 مليون ريال في الربع الثاني. والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن ذلك الأثر تلاشى جزئياً بارتفاع مصروفات الاستهلاك بعد تشغيل المنصات في السعودية والكويت والجزائر والهند.

وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بـ237.498.443 ريال،عن النصف الأول من 2024.

وأضافت أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي ستعلن لاحقا، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أديس القابضة في الربع الثاني من 2024 بنسبة 90% إلى 202.126 مليون ريال، مقابل 106.309 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع الأداء القوي على مستوى صافي الربح بفضل النمو في الإيرادات إلى جانب انخفاض نسبة مصروفات الفوائد إلى الإيرادات.وأضافت أن ذلك الأثر تلاشى جزئياً بارتفاع مصروفات الاستهلاك بعد تشغيل المنصات في السعودية والكويت والجزائر والهند.وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بـ237.498.443 ريال،عن النصف الأول من 2024.وأضافت أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي ستعلن لاحقا، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا.