شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «تكافل الراجحي» إلى 89.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن نتائج خدمات التأمين تأثرت بزيادة تكاليف إعادة التكافل التأمين.

وبلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي 104,811 مليون ريال مقابل 56,192 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويشمل 43,022 ألف تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات للربع الحالي مقابل 17,071 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب البيان، بلغ صافي نتائج الاستثمار للعام الحالي بدون حصة حملة الوحدات 61,789 مليون ريال مقارنة مع 39,121 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 57.94٪ نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية وزيادة الاصول المستثمرة.

ويحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (46,605-) ألف على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالاضافة الى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 92,609 مليون ريال مقابل 97,117 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، اي بإنخفاض قدره (%4.65-).

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 2,497,422 مليون ريال مقابل 1,254,357 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 99.10٪. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 18.4% إلى 89.757 مليون ريال، مقابل 75.821 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، بلغت نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 176,430 مليون ريال مقابل 172,833 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره ٪2.08.وأضافت أن نتائج خدمات التأمين تأثرت بزيادة تكاليف إعادة التكافل التأمين.وبلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي 104,811 مليون ريال مقابل 56,192 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويشمل 43,022 ألف تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات للربع الحالي مقابل 17,071 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.وبحسب البيان، بلغ صافي نتائج الاستثمار للعام الحالي بدون حصة حملة الوحدات 61,789 مليون ريال مقارنة مع 39,121 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 57.94٪ نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية وزيادة الاصول المستثمرة.ويحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (46,605-) ألف على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالاضافة الى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 92,609 مليون ريال مقابل 97,117 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، اي بإنخفاض قدره (%4.65-).كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 2,497,422 مليون ريال مقابل 1,254,357 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 99.10٪.