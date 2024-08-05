شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك الجزيرة إلى 317.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان البنك على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى والدخل من توزيعات الأرباح، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي دخل تحويل العملات.

وفي المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 6% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله عكس مخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح بنك الجزيرة في الربع الثاني من 2024 بنسبة 21.9% إلى 317.6 مليون ريال، مقابل 260.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان البنك على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى والدخل من توزيعات الأرباح، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي دخل تحويل العملات.وفي المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 6% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله عكس مخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى.