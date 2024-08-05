شكرا لقرائتكم خبر عن ڤاليو توقع اتفاقية تعاون مع شركة كرم للطاقة الشمسية لإطلاق شبكة محطات لشحن السيارات الكهربائية فى District 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع كرم للطاقة الشمسية، وهي شركة متعددة المرافق متخصصة في خدمات توليد وتوزيع الطاقة المتجددة، لإطلاق شبكة محطات لشحن السيارات الكهربائية في District 5، من خلال الشركة التابعة "Karm" التي أطلقتها شركة كرم للطاقة الشمسية مؤخرًا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية عبر توفير شبكة محطات لشحن السيارات الكهربائية في District 5 بما في ذلك المجمع السكني وتعد منصة Karmالتابعة لشركة كرم للطاقة الشمسية والمتخصصة في مجال تشغيل البنية الأساسية لشحن السيارات الكهربائية، وتعكف على ضخ استثماراتها لتعزيز تحول قطاع النقل إلى السيارات الخضراء والكهربائية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، أن الشركة تلتزم بدعم تطوير المجتمعات المستدامة عبر تزويد العملاء بحلول مالية آمنة وسهلة الاستخدام. وأشار حسونة إلى أن الشراكة الممتدة مع كرم للطاقة الشمسية ستثمر عن التوسع بمحطات شحن السيارات الكهربائية بشكل مستدام في أحد أبرز المشروعات السكنية والترفيهية والتجارية الواعدة في منطقة شرق القاهرة. وأكد حسونة على أهمية هذه الشراكة في تسهيل توفير تكنولوجيا الطاقة الشمسية لقاطني المجمع السكني District 5، لتعزيز تبني ممارسات صديقة البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.



ومن جانبه، أعرب أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة كرم للطاقة الشمسية عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا على التزام الشركة بقيادة مسيرة تقدم التكنولوجيا الناشئة لبناء مستقبل أكثر ذكاءًا واستدامة. وأضاف زهران أن التعاون مع شركة ڤاليو سيساهم في تعزيز قدرتنا على التوسع بنطاق أعمالها في مجتمع جديد ومتطور مثل District 5 وهو ما يتماشى مع مهمتها الأساسية المتمثلة في تعظيم المردود الإيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء مصر ومنطقة شمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الطرفين بإحداث تغيير إيجابي وخلق قيمة مستدامة تراعي المعايير الاجتماعية والبيئية بالمجتمعات المحيطة، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من خبرة ڤاليو الواسعة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، وحلول كرم للطاقة الشمسية المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة، مما سيثمر عن تسريع وتيرة التحول إلى مستقبل أكثر استدامة. وتشهد مصر مؤخرًا زيادة مضطردة في الطلب على تراخيص السيارات الكهربائية، ليسجل عدد السيارات الكهربائية التي حصلت على تراخيص حوالي 13,192 سيارة حتى الآن.



District 5 هو أحدث مشروعات شركة مراكز، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر وتشمل محفظة أعمالها مجموعة متكاملة من المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية، بما في ذلك مول العرب وأبراج أيون. ويقع District 5 في قلب القاهرة الجديدة، وهو أحد المواقع الجغرافية المميزة التي تربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وأهم المناطق الحيوية في القاهرة.











