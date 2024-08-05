بعد زيادة الدولار.. وسائل إعلام: السوق السوداء تستعيد نشاطها.. والعملة الخضراء تصل لـ 55 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الدولار إلى مستوى تاريخي جديد خلال تعاملات اليوم، الإثنين، حيث سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر 49.58 جنيه للدولار لأول مرة.

وكان الدولار سجل أعلى قيمة له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وكانت 49.57، بحسب بيانات البنك المركزي.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 75 قرشا خلال تعاملات البنوك اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، بسبب خروج قوي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة مع تزايد المخاوف بسبب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفقا لموقع "مصراي".

وذكر موقع "تليجراف مصر" أن السوق الموازية للعملة بدأت في استعادة نشاطها من جديد، في ظل صعود الدولار بالقطاع المصرفي.

ونقل الموقع عن مصدر مصرفي مطلع على السوق الموازية، قوله إن المضاربين في السوق الموازية بدأوا في استقطاب الدولار بـ51 جنيهًا منذ أمس، ووصل إلى 55 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الإثنين .

كما توقع المصدر أن يصل سعر الدولار إلى 55 جنيهًا، في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية.

سعر الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع بزيادة 72 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع بزيادة 71 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

بنك القاهرة: 49.44 جنيه للشراء، و49.54 جنيه للبيع بزيادة 74 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

البنك التجاري الدولي: 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا مقارنة بنهاية تعاملات أمس.