شكرا لقرائتكم خبر ضمن خطتها الاستراتيجية للنمو والتوسع بيور الاستشارية تطلق "بيور الرقمية" لتمكين التحول الرقمي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت بيور الاستشارية، شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية، عن إطلاق بيور الرقمية من ضمن الشركات التابعة لها وذلك بهدف تسريع عمليات التحول الرقمي باستخدام التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، حيث تسعى بيور الرقمية إلى تمكين شركائها من القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي في رحلتهم الرقمية من خلال تقديم استشارات تقنية متخصصة في التحول الرقمية والمنتجات والحلول الرقمية وإدارة وتحليل البيانات، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

وتهدف بيور الرقمية في ظل التقدم التقني المتسارع ومواجهة العديد من المؤسسات والمنظمات تحديات مختلفة لمواكبة هذه المتغيرات لتمكينهم من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرتهم على تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي من خلال عملها كشريك موثوق لهم لتطوير وتنفيذ استراتيجيات رقمية متكاملة تتواءم مع أعلى المعايير العالمية.

وصرح هشام رويحي، الشريك الإداري في شركة بيور الاستشارية، إن إطلاق بيور الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسيرتنا نحو الريادة في تقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة وتحقيق التحول الرقمي في المملكة، من خلال فريق استشاري سعودي متميّز يمتلك الفهم العميق للواقع المحلي والخبرات والمعايير العالمية.

وستقدم "بيور الرقمية"خدمات متعددة ومنها الاستشارات التقنية التحولية، وتطوير الاستراتيجيات الرقمية، وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى إدارة البيانات وتحليلها، بما يساهم في تمكين عملائنا في رحلتهم للتحول الرقمي لتسريع عجلة النمو ورفع كفاءة الأعمال وإحداث أثر مستدام.

ومن جهته أشار شريك وقائد بيور الرقمية عبدالرحمن طه الخياري أن بيور الرقمية تأتي في وقت يتصاعد فيه الاعتماد على التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وأنه من المنتظر من هذه الخطوة تقديم حلول تقنية مبتكرة واستشارات رقمية متخصصة، للمساهمة في تسخير قوة التقنية الرقمية نحو دفع عجلة التحول الرقمي للعملاء مما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.

ويُعد إطلاق بيور الرقمية خطوة استراتيجية في رحلة بيور الاستشارية للنمو، مما يضع الشركة في طليعة الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاستشارات بمعايير عالمية، ويؤكد التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة من خلال الفهم العميق للسوق السعودي والتطورات العالمية الحديثة.

وتُعدّ شركة بيور الاستشارية، التي تأسست عام 2014م، ويعمل بها أكثر من 100 استشاري؛ من أبرز الشركات الاستشارية السعودية الرائدة، والتي تتمتع بخبرات محلية وعالمية واسعة النطاق في مجالات عديدة ويقودها فريق استثنائي من الكفاءات السعودية والتي تسعى من خلالهم إلى تحقيق غايتها في تمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق المستقبل.

وتقدم بيور الاستشارية عدة خدمات أساسية وهي تطوير استراتيجيات القطاع الحكومي والخاص، الاستشارات والإدارة الرياضية، استراتيجيات ⁠التسويق والتواصل المحلي والدولي، التصميم وتجربة العميل، إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات، وإدارة التحول والتغيير.