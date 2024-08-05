شكرا لقرائتكم خبر عن «روشن» تطرح 1.251 وحدة سكنية جديدة للبيع في «سدرة» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.