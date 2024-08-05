شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها وسط عمليات بيع عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر (ستوكس 600 ) الأوروبي بنسبة 3.1 %، ليصل إلى 482.42 نقطة، بحلول الساعة، ليسجل أدنى مستوياته منذ الـ13 من شهر فبراير.

وشهد المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر الجمعة الماضية وانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 أبريل.

وكانت القطاعات المالية الأكثر تضررًا خلال جلسة اليوم، فيما خسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 %، كما تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الخدمات المالية 3.6 %، في حين هبط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 5%.