شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض 143 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 143 نقطة ليبلغ عند مستوى 6927 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2%، وتم تداول 26.5 مليون سهم عبر 20080 صفقة نقدية بقيمة 66 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 138 نقطة ليصل عند مستوى 5864 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.3 % من خلال تداول 73.5 مليون سهم عبر 5485 صفقة بقيمة 8.8 ملايين دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 152 نقطة ليصل عند مستوى 7544 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2 % من خلال تداول 187 مليون سهم عبر تنفيذ 14595 صفقة بقيمة 57 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 150 نقطة ليصل عند مستوى 5712 نقطة بنسبة انخفاض 2.5 % من خلال تداول 47 مليون سهم عبر تنفيذ 3465 صفقة نقدية بقيمة 6.6 ملايين دينار كويتي.