انهيار الأسهم اليابانية .. “نيكاي” يهبط 13 % في أكبر خسارة منذ 1987

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

انهارت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين وتكبدت أكبر خسارة يومية منذ موجة بيع يوم الاثنين الأسود في 1987 وذلك بفعل هبوط شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، ومخاوف اقتصادية وقلق من أي تأثر سلبي للاستثمارات التي تم تمويلها بالين في وقت كان يفقد فيه الكثير من قيمته.

وفقد مؤشر نيكاي 12.4 % بعد أن فاقمت بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المخاوف من ركود محتمل، ومع ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل الدولار.

قادت أسهم القطاع المصرفي الياباني الانهيار، ما دفع مؤشر نيكاي ليكون متراجعا 27 % عن ذروته المسجلة في 11 يوليو عند 42426.77 نقطة.

بحلول الإغلاق اليوم، كان المؤشر قد فقد 113 تريليون ين (792.32 مليار دولار) من تلك القيمة السوقية القصوى.

قال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال.كوم بملبورن: “التحرك السريع للين يفرض ضغوطا على الأسهم اليابانية تدفعها للنزول، لكنه يقوض أيضا صفقات فروق أسعار الفائدة، إذ كان المستثمرون يعمدون إلى الاستدانة من خلال الاقتراض بالين لشراء أصول أخرى، وخاصة أسهم التكنولوجيا الأمريكية”.

خسر نيكاي 4451.28 نقطة اليوم، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق في يوم واحد، متجاوزا 3836.48 نقطة خسرها في 20 أكتوبر 1987 عندما ضرب انهيار سوق الأسهم العالمية في الاثنين الأسود للأسواق اليابانية.

كان الين قد ارتفع في أحدث تعاملات 2.5 % إلى 142.96 ين للدولار، وارتفع 14 % في أقل من شهر، مدفوعا بعوامل منها رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان الأسبوع الماضي وتصفية صفقات فروق أسعار فائدة ممولة بالين.

هوى قطاع البنوك 17 % ليصبح أسوأ القطاعات أداء بين المؤشرات الفرعية الـ33 ببورصة طوكيو. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 12.2 % إلى 2227.15 نقطة.

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