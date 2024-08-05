لأول مرة منذ 4 سنوات.. البورصة الكورية توقف التداولات بسبب هبوط حاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوقفت بورصة كوريا تداول الأسهم في السوقين الماليتين كوسبي للأسهم المركب، وكوسداك لأسهم التكنولوجيا، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت بورصة كوريا إنها أوقفت تداول الأسهم في سوق الأسهم الكورية لمؤشر كوسبي لمدة 20 دقيقة اليوم، بناء على الوفاء بشروط إيقاف التداول حول استمرار انخفاض المؤشر بمقدار أكثر من 8% مقارنة مع المؤشر عند إغلاق التداول في اليوم السابق لمدة دقيقة واحدة.

وسجل مؤشر كوسبي 2,676,19 نقطة عندما أوقفت بورصة كوريا التداول، بتراجع 216.97 نقطة أي 8.10% من المؤشر المسجل في جلسة التداول السابقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أوقفت بورصة كوريا التداول لسوق أسهم التكنولوجيا لمؤشر كوسداك لمدة 20 دقيقة أيضا.

وشهد مؤشر كوسداك تراجعا قدره 716.53 نقطة ليصل إلى 716.31 نقطة بتراجع 62.81 نقطة أي 8.06% في الساعة عند إيقاف التداول.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها بورصة كوريا تداول الأسهم في 4 سنوات و5 أشهر منذ يوم 19 مارس عام 2020.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط