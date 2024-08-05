شكرا لقرائتكم خبر " المركز الوطني للثروة السمكية " يدعم مبادرات تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات القطاع السمكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه ان المركز يهدف الى تدريب الكوادر الوطنية ، و إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان ، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي .

وقال لقد دربنا العديد من الكوادر الوطنية من عدة جهات مختلفة بالتعاون مع مراكز التدريب الزراعي في عدة مناطق بالمملكه منها في منطقة مكة المكرمة ، ومنطقة الرياض ، والقصيم ، وجازان ولدينا الاستعداد التام لتدريب المتدربين في كل مناطق المملكة .

وأشار " الفقيه " إلى أن البرامج التدريبية تغطي مجموعة متنوعة ، من المواضيع المتعلقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية وتقنيات الاستزراع المائي، وبرامج الأمن الحيوي ، والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة مما يساهم فى زيادة دخول الأسر الريفية، وبالتالى يساهم فى زيادة معدلات الادخار والاستثمار وبالتالى معدلات التنمية .

واضاف من تلك الدورات التدريبة : " مبادئ و ممارسات الاستزراع السمكي ، والاساسيات الفنية في الاستزراع السمكي ، والادارة الفعالة في مشاريع الاستزراع السمكي ، وصنع القرار الاستراتيجي في القطاع الزراعي ، والتنفيذ الاستراتيجي الزراعي، وتنمية وتطوير الشركات الزراعيه الصغيرة و المتوسطة ، مبادئ و ممارسات التسويق الزراعي، وجذب العملاء في القطاع الزراعي ، وتطبيقات الامن الحيوي في مشاريع الاستزراع السمكي، وامراض الاسماك والربيان وطرق الفحص والتشخيص ، واساسيات تحليل المتبقيات والمبيدات في الأحياء المائية، واساسيات البحث العلمي واثرة في تطوير صناعة الاستزراع السمكي " .

وأكد أن البرامج التدريبية الصيفية المقدمة للطلاب والطالبات تعتبر فرصة قيمة لتعزيز التنمية ونقل الخبرات والمهارات الى المتدربين .

فالمركز الوطني للثروة السمكية يقوم بدور حلقة الوصل بين المراكز البحثية العالمية والجهات المستهدفة العاملة في قطاع الثروة السمكية في المملكة ، وقال ان من يعمل في الإرشاد السمكي يقوم بدور محوري بالاطلاع على حال القطاع بمختلف مكوناته ودراسة الظواهر والصعوبات التي تعترض العاملين في القطاع ونقلها إلى الجهات المختصة داخل الوزارة .

وذلك للاستفادة من تلك التوصيات العلمية والعملية في ممارسة عملهم كما يقومون أيضا بنقل الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المعدات والأجهزة الحديثة في جميع المجالات التي تتعلق بالقطاع السمكي وذلك لرفع كفاءة العمل والانتاج لديهم .

وأضاف" الفقيه" أصبحت العديد من الشركات السعودية، تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتستقطب أفضل الخبراء من أنحاء العالم في مختلف تخصصات الاستزراع والتخصصات الفنية الأخرى المساندة في نقل المعرفة الوظيفية، كما جلبت أحدث التكنولوجيا في الاستزراع المائي مما جعل الشركات العاملة في قطاع الاستزراع، تنفذ مشاريع ضخمة، وتحقق وتحرز تقدمًا ونجاحات كبيرة بالحصول على العديد من الشهادات العالمية في أفضل ممارسات الاستزراع المائي، حتى أصبحت السعودية، تنافس وتحرز، تقدم ملحوظًا عالميًا في معدل النمو، إذ يعد من ضمن اهم القطاعات الغذائية الأسرع نموًا .

كما ان المركز الوطني للثروة السمكية مع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، وهو ما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد، وكذلك تحقيق المنافسة الشاملة التي ستؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج الأسماك وزيادته.

واوضح" الفقيه " حرص المركز على أن يكون عالي الكفاءة وقادر على توفير الخبرة والمشورة والمساهمة في تقديم التقنيات الحديثة في عمليات الاستزراع المائي ، وذلك عبر إقامة الورش والندوات الارشادية الفنية والزيارات الميدانية وتقديم الاستشارات لأصحاب مشاريع الاستزراع والمربين والهواة والمهتمين من افراد المجتمع .