شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد لمؤشرات الأسهم العالمية وسط مخاوف اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي إن أسواق الأسهم العالمية شهدت تراجعاً حاداً يوم الجمعة وتكبدت المؤشرات الرئيسية في جميع أنحاء العالم خسائر كبيرة.وعكست هذه الانخفاضات المخاوف المستمرة بشأن حالة الاقتصاد العالمي الأكبر والتقلبات السائدة في السوق.انضم سوق الأسهم الأمريكي إلى الاتجاه العام للبيع الذي ساد الأسواق العالمية، محققاً خسائر فادحة بلغت قيمتها مليارات الدولارات.وفاقمت النتائج التي أظهرها تقرير الوظائف، والتي جاءت أقل من المتوقع المخاوف القائمة، مما أدى إلى ضغوط لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر. كما شهدت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً حاداً، بينما تراجع الدولار الأمريكي.وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 5,346.56 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.84% أو 100.12 نقطة. في حين بلغ حجم التداول حوالي 3.906 مليار سهم.وتراجع مؤشر داوجونز بشكل ملحوظ، ليغلق عند 39,737.26 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.51% أو 610.71 نقطة، مع حجم تداول بلغ 824.66 مليون سهم.في حين سجل مؤشر ناسداك المركب انخفاضاً أكبر، ليغلق عند 16,776.16 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.43% أو 417.98 نقطة. وبذلك، تجاوزت خسائر المؤشر منذ بداية يوليو 10%.انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.31% أو 108.65 نقطة، ليغلق عند 8,174.71 نقطة.وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة تقارب 3%، مدفوعاً بالاضطرابات العالمية في أسواق الأسهم عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. حيث تأثرت قطاعات المالية والتكنولوجيا بشكل خاص.وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.33% أو 421.83 نقطة، ليغلق عند 17,661.22 نقطة.وشهد مؤشر كاك 40 الفرنسي تراجعاً حاداً بنسبة 1.61% أو 118.65 نقطة، ليغلق عند 7,251.80 نقطة.وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50، الذي يضم أكبر 50 شركة في منطقة اليورو، بنسبة 2.67% أو 127.02 نقطة، ليغلق عند 4,638.70 نقطة.في بلجيكا، انخفض مؤشر بيل 20 بنسبة 2.19% أو 89.76 نقطة، ليغلق عند 4,015.08 نقطة.شهدت أسواق الأسهم الآسيوية انخفاضات حادة يوم الجمعة، متأثرة بالتراجعات العالمية وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.جاء ذلك على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 5.81% أو 2,216.63 نقطة، ليغلق عند 35,909.70 نقطة.وتراجع مؤشر هانج سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.08% أو 359.45 نقطة، ليغلق عند 16,945.51 نقطة.وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.92% أو 27.05 نقطة، ليغلق عند 2,905.34 نقطة، مع حجم تداول بلغ 1.156 مليار سهم.وتراجع مؤشر سينسكس في الهند بنسبة 1.08% أو 885.59 نقطة، ليغلق عند 80,981.95 نقطة.ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي، وتعزيزاً للتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 2,464.32 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية 1% إلى 2,506.60 دولار للأوقية.وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين يوم الجمعة، لتواصل الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط.أسواق العملاتشهدت أسواق العملات تحركات ملحوظة، في ظل ارتفاع جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي.وارتفع اليورو بنسبة 1.14% إلى 1.0913 دولار، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 1.82% إلى 146.60 ين للدولار.وصعد الدولار الكندي بنسبة 0.10% إلى 1.3861 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.58% إلى 1.2810 دولار.وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1.59% إلى 0.8590 فرانك للدولار، فيما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.32% إلى 0.6521 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.29% إلى 0.5965 دولار.