شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكي يسجل أكبر انخفاض يومي في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر نيكي اليوم الاثنين بعد تسجيل أكبر انخفاض يومي في تاريخه، حيث تراجع بأكثر من 4400 نقطة أي بنسبة 12%، في ظل قوة العملة المحلية " الين" وتصاعد المخاوف بشأن حدوث ركود أمريكي والناجمة عن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما أنهى تعاملات اليوم منخفضا بواقع 4451 نقطة أو 12 % مقارنة بالجمعة الماضي ليغلق عند 31459 نقطة.

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بواقع 310 نقطة أو 12 %، ليغلق عند 2227 ويعد مستوى الاغلاق هو الأدنى للمؤشرين منذ أكتوبر الماضي.

