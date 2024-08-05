شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة تنزف 270 مليار دولار في يوم.. وإيثريوم أكبر خاسرة والان نبدء بالتفاصيل

موجة بيع العملات المشفرة تزامنت موجة البيع في سوق العملات المشفرة مع انزلاق أوسع نطاقًا للأسهم في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 7%، مواصلًا الخسائر التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أعلن بنك اليابان أنه سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 16 عامًا.

في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.4% الأسبوع الماضي إلى منطقة التصحيح مما أنهى أسوأ فترة ثلاثة أسابيع للمؤشر الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا منذ سبتمبر 2022. سبب تراجع الأسهم والعملات المشفرة كان انخفاض الأسهم الأسبوع الماضي مرتبطًا جزئيًا بأرباح مخيبة للآمال وتقرير وظائف أضعف من المتوقع وارتفاع معدلات البطالة وتراجع قطاع التصنيع.

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اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا ولم يعد بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وهو ما كان العديد من خبراء السوق قد أخذوه في الاعتبار في توقعاتهم. وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى الارتباط بأداء أفضل للأصول الخطرة. سعر بيتكوين وإيثريوم اليوم وصل سعر

كما انخفضت عملة بي إن بي الرمز الأصلي الذي يدعم سلسلة الإيثريوم إلى حوالي 2300 دولار لتمحو مكاسبها لهذا العام.

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ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات تجارية جديدة من الصين وتايوان هذا الأسبوع بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي في كل من الهند وأستراليا. قلق مستثمري بيتكوين يظن البعض أن مثل هذا الانخفاض الكبير في أسعار العملات المشفرة من شأنه أن يتسبب في انتكاسة كبيرة بسوق الأصول الرقمية.

وانخفض سعر البيتكوين إلى نحو 51 ألف دولار ليخسر أكثر من 19 ألف دولار منذ يوم الاثنين الماضي وكان هذا أحد أسوأ أداء أسبوعي للعملة المشفرة في تاريخها بالكامل، وفق ما ذكر موقع كريبتو بوتيتو.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، تم تصفية ما قيمته 840 مليون دولار من مراكز الرافعة المالية بسبب انهيار السوق. توقعات العملات المشفرة قال أندريه جراتشيف الشريك الإداري في شركة "دي دبليو إف لابس" :"بينما يحدث ضغط بيعي قصير الأجل فإن هذا قد يكون فرص للسوق الأوسع في الأمد المتوسط إلى الطويل مع تلاشي الخوف من تراجع سعر بيتكوين".

بالإضافة إلى ذلك، تشير ديناميكيات السوق الحالية إلى اتجاه أوسع نحو الاحتفاظ بالبيتكوين على المدى الطويل.

وفقًا لبيانات "جلاس نود"، كان أكثر من 65.8٪ من المعروض من البيتكوين غير نشط لأكثر من عام مع بقاء 54٪ خاملة لأكثر من عامين. عوامل يمكن أن تساعد بيتكوين وهناك عامل آخر قد يخفف من حدة تأثير انخفاض سعر البيتكوين وهو الدور المحتمل للمستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى امتصاص الأصول غير المستقرة.

وقال جراتشيف: "لقد استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين مؤخرًا على كميات ضخمة من الأصول وقد تكون مستعدة لإضافة المزيد إلى أصولها الخاضعة للإدارة بعد انتهاء الأزمة والهبوط".

وبما أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدير حاليًا أكثر من 60 مليار دولار من الأصول فإن أي تدفق محتمل قد يمثل فرصة جذابة لمديري الصناديق لتعزيز حيازاتهم من البيتكوين بصفقة محتملة. هل يصل سعر بيتكوين لـ100 ألف دولار؟ في الواقع، بمجرد انتهاء موجة الهبوط والانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتهاء مشكلات سوق العملات مثل إم تي جوكس، يتوقع بعض المحللين أن يعمل ذلك في الواقع كمحفز للنمو داخل مجال التشفير ما قد يؤدي على الأرجح إلى اختراق بيتكوين علامة 100000 دولار ووصول سوق التشفير لأعلى مستوياته. الدمام - شريف احمد - انخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 270 مليار دولار، وفقا لبيانات "كوين جيكو"، مع تراجع بنسبة 11% في عملة بيتكوين خلال الـ24 ساعة الماضية وانخفاض بنسبة 21% في عملة إيثريوم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.تزامنت موجة البيع في سوق العملات المشفرة مع انزلاق أوسع نطاقًا للأسهم في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 7%، مواصلًا الخسائر التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أعلن بنك اليابان أنه سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 16 عامًا.في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.4% الأسبوع الماضي إلى منطقة التصحيح مما أنهى أسوأ فترة ثلاثة أسابيع للمؤشر الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا منذ سبتمبر 2022.كان انخفاض الأسهم الأسبوع الماضي مرتبطًا جزئيًا بأرباح مخيبة للآمال وتقرير وظائف أضعف من المتوقع وارتفاع معدلات البطالة وتراجع قطاع التصنيع.اقرأ ايضاً: مستثمرون جدد يقبلون على شراء العملات المشفرة مع انخفاض سعر بتكويناختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا ولم يعد بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وهو ما كان العديد من خبراء السوق قد أخذوه في الاعتبار في توقعاتهم. وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى الارتباط بأداء أفضل للأصول الخطرة.وصل سعر البيتكوين اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ فبراير حيث يتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم عند حوالي 54000 دولار لكن لا تزال مرتفعة بنحو 23٪ هذا العام.كما انخفضت عملة بي إن بي الرمز الأصلي الذي يدعم سلسلة الإيثريوم إلى حوالي 2300 دولار لتمحو مكاسبها لهذا العام.اقرأ أيضاً: هل تشكل أمريكا احتياطي عملات مشفرة إذا فاز ترامب بالرئاسة؟ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات تجارية جديدة من الصين وتايوان هذا الأسبوع بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي في كل من الهند وأستراليا.يظن البعض أن مثل هذا الانخفاض الكبير في أسعار العملات المشفرة من شأنه أن يتسبب في انتكاسة كبيرة بسوق الأصول الرقمية.وانخفض سعر البيتكوين إلى نحو 51 ألف دولار ليخسر أكثر من 19 ألف دولار منذ يوم الاثنين الماضي وكان هذا أحد أسوأ أداء أسبوعي للعملة المشفرة في تاريخها بالكامل، وفق ما ذكر موقع كريبتو بوتيتو.وخلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، تم تصفية ما قيمته 840 مليون دولار من مراكز الرافعة المالية بسبب انهيار السوق.قال أندريه جراتشيف الشريك الإداري في شركة "دي دبليو إف لابس" :"بينما يحدث ضغط بيعي قصير الأجل فإن هذا قد يكون فرص للسوق الأوسع في الأمد المتوسط إلى الطويل مع تلاشي الخوف من تراجع سعر بيتكوين".بالإضافة إلى ذلك، تشير ديناميكيات السوق الحالية إلى اتجاه أوسع نحو الاحتفاظ بالبيتكوين على المدى الطويل.وفقًا لبيانات "جلاس نود"، كان أكثر من 65.8٪ من المعروض من البيتكوين غير نشط لأكثر من عام مع بقاء 54٪ خاملة لأكثر من عامين.وهناك عامل آخر قد يخفف من حدة تأثير انخفاض سعر البيتكوين وهو الدور المحتمل للمستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى امتصاص الأصول غير المستقرة.وقال جراتشيف: "لقد استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين مؤخرًا على كميات ضخمة من الأصول وقد تكون مستعدة لإضافة المزيد إلى أصولها الخاضعة للإدارة بعد انتهاء الأزمة والهبوط".وبما أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدير حاليًا أكثر من 60 مليار دولار من الأصول فإن أي تدفق محتمل قد يمثل فرصة جذابة لمديري الصناديق لتعزيز حيازاتهم من البيتكوين بصفقة محتملة.في الواقع، بمجرد انتهاء موجة الهبوط والانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتهاء مشكلات سوق العملات مثل إم تي جوكس، يتوقع بعض المحللين أن يعمل ذلك في الواقع كمحفز للنمو داخل مجال التشفير ما قد يؤدي على الأرجح إلى اختراق بيتكوين علامة 100000 دولار ووصول سوق التشفير لأعلى مستوياته.