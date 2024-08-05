شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تبحث مع حكومة الفجيرة التعاون في تداول وتخزين المواد البترولية والان مع تفاصيل الخبر

عقد مؤخراً اجتماع تحضيري بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والفجيرة للنفط والغاز وبروج للاستثمارات البترولية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي متمثلاً في حكومة الفجيرة والشركات التابعة لها.

وقام وزير البترول المصري في وقت سابق بزيارة المنطقة البترولية في إمارة الفجيرة وميناء الفجيرة، ووجه الدعوة لممثلي حكومة الفجيرة لزياره مصر ومنطقة بترول الصحراء الغربية وميناء الحمراء، للإطلاع على آخر المشروعات البترولية وتبادل الخبرات والأساليب المتبعة في مجال تداول وتخزين المواد البترولية.

وحضر اللقاء كريم بدوي وزير البترول والمهندس محمود ناجي والمهندس إبراهيم مسعود عن الجانب المصري والمهندس هاني عبد المنعم المدير التنفيذي للفجيرة للنفط والغاز والمستشار أحمد عادل مستشار حكومة الفجيرة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون والشراكة بين وزارة البترول المصرية وإمارة الفجيرة وبحث إطلاق وتدشين استثمارات في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة خاصة في منطقة البحر المتوسط، والدور المصري الهام كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، والذي يدعم فرص نجاح المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تم استعراض مجال تموين السفن والاتفاق على بحث إمكانية التعاون في هذا المجال.

وقال المهندس محمود ناجي : «يأتي هذا الاجتماع التحضيري لبحث أوجه التعاون مع حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها، حيث توجد العديد من الفرص المجدية التي يمكن العمل عليها، وتحقق الفائدة لجميع الأطراف».

وبدوره قال أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة: «تتمتع جمهورية مصر بالعديد من الفرص الواعدة والهامة في مجال النفط والغاز، ونعتزم بالتعاون مع وزارة البترول المصرية لدراسة العديد من الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز تواجد حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها في قطاع الطاقة المصري».



