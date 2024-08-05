شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تتجه إلى انخفاض بسبب مخاوف من الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملاتها، اليوم الاثنين، إلى الانخفاض، في إطار عمليات بيع مكثفة هيمنت على تحركات أسواق الأسهم العالمية تمحورت حول مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" انخفاضًا بنسبة 1.84% بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 5346 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.43% بمقدار 417 نقطة ليصل إلى 16776 نقطة، كذلك هبط مؤشر "داو جونز الصناعي" لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية بنسبة 1.15% بمقدار 610 نقاط ليصل إلى 39737 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "VIX"- الذي يقيس تقلبات السوق- بنسبة 150.15% بمقدار 35 نقطة ليصل إلى 58 نقطة.

كما انخفض سعر الذهب للأوقية بنسبة 2.31% بمقدار 57.10 دولار ليصل إلى 2412.70 دولار، كذلك تراجع سعر النفط للبرميل بنسبة 1.59% بمقدار 1.17 دولار ليصل إلى 72.35 دولار.