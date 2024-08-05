تعاون مشترك بين مجموعة شركات العتال وأورنݘ مصر لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة داخل مشروعى Park Lane وWest Leaves

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القاهرة - سامية سيد - - مجموعة شركات العتال وأورنݘ مصر توقعان اتفاقية لتقديم خدمات الاتصالات والحلول الذكية بمشروعي Park Lane وWest Leaves بالعاصمة الإدارية والـ6 من أكتوبر.

أعلنت مجموعة شركات العتال الرائدة في مجال تطوير العقارات عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة اورنݘ مصر، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات المتكاملة، وذلك لتزويد مشروعي Park Lane بالعاصمة الإدارية الجديدة و West Leaves بالسادس من أكتوبر بمجموعة من خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية عبر خدمات Triple Play التي توفرها شركة اورنݘ .

وقع الاتفاق كلًا من المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال والسيد هشام مهران نائب رئيس اورنݘ مصر لقطاع الاعمال.

وبموجب الاتفاق بين الشركتين سيتمتع عملاء مشروعي Park Lane و West Leaves بخدمات Triple Play من اورنݘ والتي تشمل خدمات الإنترنت المنزلي والتليفون الأرضي والبث التلفزيوني عبر الإنترنت IPTV، ومد شبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتقدمة التي تيسر منظومة العمل وتحسن من كفاءة العمليات التشغيلية بالمشروعين.

في سياق ذلك أشاد المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال بالتعاون مع شركة اورنچ قائلاً "نحرص دائمًا في مجموعة شركات العتال علي توفير أقصي سبل الراحة والرفاهية لعملائنا عبر توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تضمن للعميل حياة مستقرة بداية من وضع المخططات الرئيسية للمشروعات والبنية التحتية والتصميمات عصرية، إضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية بكافة مشروعاتنا، والتعاون مع شركة اورنݘ هو تمثيل حقيقي لذلك في ظل ما تتمتع به هذه الشركة العالمية من خبرة وكفاءة في مجال خدمات الاتصالات تتيح للمقيمين بمشروعي Park Lane و West Leaves الحصول علي مستوي عالي الجودة من الخدمات التكنولوجية، إضافة إلى ما يتمتع به هذين المشروعين من موقع فريد من نوعه بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من اكتوبر وتصميمات عبقرية حرصنا علي أن تتكامل بها جميع عناصر الاستدامة من بنية تحتية تكنولوجية وخدمات ومرافق تدار بأحدث المعايير العالمية من أجل تقديم نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية الذكية التي تمكن المستفيدين منها على تحقيق أعلي العوائد الاستثمارية بمرور السنوات."

ومن جانبه قال هشام مهران نائب رئيس اورنݘ مصر لقطاع الأعمال: "نعتز بهذا التعاون مع كيان بارز في قطاع العقارات كمجموعة شركات العتال، حيث يعمل الاتفاق على تطوير مشروعين من أهم مشروعات "العتال" ثمرة جديدة لاستراتيجيتنا التي تلتزم بتزويد الشركاء بحلول اتصالات فائقة التكنولوجيا".

وأضاف: "الحلول المبتكرة والمتطورة التي تتيحها اورنݘ ستحول المشروعين إلى نموذج حقيقي للرفاهية والتقدم في القطاع العقاري، ونثق في أن هذا التعاون سيطرح معايير رقي جديدة في عالم التطوير العقاري وقطاع المجتمعات العمرانية الذكية والمستدامة".

مشروعي Park Lane و West Leavesيقدمان صورة عصرية للمجتمعات العمرانية االمتكاملة حيث يقام Park Lane بموقع من أكثر المواقع الاستراتيجية الجاذبة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة R7، علي مساحة 28 فدان، بإجمالي استثمارات 3 مليار جنيه، بينما يعد مشروع West Leaves واحدًا من أبرز المشروعات السكنية التجارية الإدارية بمنطقة غرب القاهرة بموقعه المتميز بمدينة الـ 6 من أكتوبر علي مساحة 55 فدان وإجمالي استثمارات يصل إلى 5 مليار جنيه، يقام المشروع علي 4 مراحل ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة بواقع 31 مبني عبارة عن أرضي و3 أدوار ووحدات بنتهاوس، إضافة إلى 8 أبراج تضم شقق فندقية، وفندق مكون من 200 غرفة، إلى جانب منظقة تجارية وإدارية متكاملة، فضلًأ عن ما يتمتع به المشروع من مساحات خضراء ومفتوحة، و تصميماته العصرية التي تتناسب مع تطلعات العملاء في الحصول علي منتج عقاري فائق الجودة يوفر كل مقومات الحياة الحديثة، حيث يتولى مكتب المهندس والاستشاري الكبير رائف فهمي عمل التصميمات الهندسية للمشروع، في ظل إهتمام مجموعة شركات العتال بتقديم مشروعات عقارية قادرة على المنافسة في ظل التطور الكبير الذي يشهده السوق العقاري المصري من خلال خطة مدروسة لاستكمال مشروعاتها الحالية والتوسع بالمستقبل في مشروعات جديدة تساهم في خطة الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة.



تعاون مشترك بين مجموعة شركات العتال وأورنݘ (3)



تعاون مشترك بين مجموعة شركات العتال وأورنݘ (1)