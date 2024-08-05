شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: خفض الفائدة الأمريكية يعيد الاستقرار للأسواق المالية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الخبير الاقتصادى الدكتور جمال هيكل، إنه يمكن للأسواق المالية العالمية والبورصات استعادة توزانها، شريطة خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة وبشكل سريع، لافتا إلى أن كبار الاقتصادين في العالم، ومنهم الدكتور محمد العريان، طالبوا بخفض الفائدة الأمريكية، حتى يمكن استعادة الاستقرار المالي.

أضاف هيكل لـ"الخليج 365" إن أحد أسباب الانهيارات في البورصات العالمية وتاثر البورصة المصرية تقرير البطالة الأمريكية، وبالتالي الخوف من الدخول فيما يعرف باسم الركود التضخمى وهو يسمى أيضا سرطان الاقتصاد ، بجانب الأحداث الجيو سياسية، سواء حرب روسيا وأوكرانيا أو حرب الشرق الأوسط والمخاوف من توسع الحرب وامتداها لعدد من دول العالم .

أشار إن تأثر البورصة المصرية نتيجة خروج المستثمرين منها ومن الأسواق الناشئة حوال 4 مليارات دولار، واتجاههم لشراء الأسهم الامريكية المنخفضة وهذا أمر طبيعى يحدث فنحن نتأثر بورصة وول ستريت، بل وبشكل أكبر من تاثرها نفسها.