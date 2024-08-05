شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تريليونًا و890 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 23.3 مليار جنيه. مؤشر البورصة وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.33% مسجلًا 27840.64 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 5%، منهيًا التعاملات عند مستوى 6168 نقطة.

كما هبط أيضًا مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 4.31% مسجلُا 8898.65 نقطة.