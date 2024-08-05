هبوط أسعار الذهب والفضة

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين بنحو 2% إلى 2396 دولار للأونصة، وذلك عكس توقعات المحللين بزيادة المعدن الأصفر مع تصاعد المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

كما هوت الفضة في المعاملات الفورية 4.11% إلى 27.23 دولار للأوقية، وفق وكالة بلومبرج.

جاء تراجع الذهب والفضة مع تراجع البورصات العربية خلال تعاملات جلسة يوم الاثنين، مدفوعة بانهيارات العالمية للأسواق وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي جديد.

وشهدت البورصات العالمية هبوطا حادا في الأسواق الأمريكية والأوربية والأسيوية، خلال جلسة الجمعة آخر جلسات الأسبوع وواصلت تراجعها مع بداية تداولات الأسبوع.