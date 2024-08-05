شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% ليتداول عند 1.2760 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.60% إلى 1.1650 يورو. بورصة لندن أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 2.04 %، ما يعادل 166.48 نقطة، ليصل عند مستوى 8008.23 نقاط.