شكرا لقرائتكم خبر عن القمح ومنتجات البترول أعلى السلع التى ارتفعت وارداتها فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من السلع التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في شهر مايو الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه إجمالي الفاتورة الاستيرادية تراجعا ملحوظا خلال نفس الفترة،

وتشير بيانات جهاز الإحصاء، إلى أن المنتجات البترولية جاءت على رأس السلع التي ارتفعت وارداتها في الفترة المذكورة، وبلغت قيمة وارداتها نحو 812 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 436 مليون دولار في شهر مايو عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 86%، يليها واردات القمح وبلغت قيمتها 658 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 259 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 153%.

وتضم قائمة أعلى السلع المستوردة أيضا كلا من الغاز الطبيعي بقيمة بلغت 321 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 230 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 39%، إلى جانب واردات سيارات الركوب وبلغت قيمة وارداتها نحو 208 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 180 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة نسبتها 15%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية انخفضت قيمتها فى شهر مايو الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام السابق له 2023، حيث بلغت قيمة الواردات 7.38 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 7.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 5.1٪.