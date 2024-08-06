شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع النصر لصناعة المواسير تحقق 77 مليون جنيه أرباحا و 488.5 إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة النصر لصناعة المواسير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام في التعافى من أزماتها وتجاوزت الخسائر خلال أخر عاميين ماليين حيث حققت الشركة نحو 77 مليون جنيه أرباح خلال عامي 2023 و2024 فيما حققت نحو 488.5 مليون جنيه إيرادات خلال نفس العامين .



وتعد الشركة من أكبر وأعرق شركات إنتاج المواسير الصلب فى إفريقيا والشرق الأوسط المقامة على مساحة نصف مليون متر مربع بمنطقة عين حلوان بالقاهرة منذ عام 1962م ،حيث تحتل مكاناً متميزاً على صعيد المنافسة العالمية بإنتاج المواسير الملحومة طوليا وحلزونياً طبقاً لمواصفات معهد البترول الأمريكى، والتى تلزم لأغراض نقل البترول والغاز والمياه وكذلك إنتاج القطاعات الهندسية (مربع – مستطيل) للاستخدام فى شتى التطبيقات الإنشائية .

وتهدف الشركة من تميزها فى هذا الميدان، إشباع حاجة السوق المحلية، والتطلع بثقة إلى الأسواق العالمية وفى مقدمتها الأسواق العربية والأفريقية، بمنتجات عالية الجودة، إلا أن ذلك يتطلب توفير سيولة وتحديث بعض المصانع والأفران؛ بما يضمن مضاعفة الطاقات الإنتاجية.



وأظهرت بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحقيق مصانع النصر للمواسير 178.5 مليون جنيه إيرادات و50 مليون جنيه ارباح بنهاية يونيو 2024 وذلك مقابل تحقيق 309.9 مليون جنيه إيرادات و26.6 مليون جنيه أرباح خلال عام 2023 .