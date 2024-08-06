شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار اللحوم الحمراء والبلدى فى الأسواق اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ للمستهلكين بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدى اليوم فى الأسواق للشهر الثالث على التوالى بعد هبوط ملحوظ فى شهر مايو الماضى ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.

وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدى يواصل استقراره بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.



وتسجل اللحوم فى بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.