شكرا لقرائتكم خبر عن «الأندلس العقارية» تتكبد خسائر بـ11.25 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الأندلس العقارية إلى الخسارة في الربع الثاني من 2024، مسجلة صافي خسائر 11.25 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 11.65 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 77 % نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح شركة الأسواق المتطورة، وكذلك ارتفاع مخصص الانخفاض في ذمم مديني عقود الإيجار التشغيلي، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 18%.
وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 11.25 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بصافي ربح بمبلغ 4.72 مليون ريال خلال الربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 72 % نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح شركة الأسواق المتطورة. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت المصروفات الإدارية ومصاريف التسويق بنسبة 9.5% و220% على التوالي.
وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 6.5 مليون ريال خلال الفترة في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بصافي ربح بمبلغ 25.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2023م.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 49% نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح شركة الأسواق المتطورة وشركة الجوهرة الكبرى، وكذلك ارتفاع مخصص الانخفاض في ذمم مديني عقود الإيجار التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 26%.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 77 % نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح شركة الأسواق المتطورة، وكذلك ارتفاع مخصص الانخفاض في ذمم مديني عقود الإيجار التشغيلي، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 18%.
وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 11.25 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بصافي ربح بمبلغ 4.72 مليون ريال خلال الربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 72 % نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح شركة الأسواق المتطورة. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت المصروفات الإدارية ومصاريف التسويق بنسبة 9.5% و220% على التوالي.
وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 6.5 مليون ريال خلال الفترة في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بصافي ربح بمبلغ 25.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2023م.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 49% نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح شركة الأسواق المتطورة وشركة الجوهرة الكبرى، وكذلك ارتفاع مخصص الانخفاض في ذمم مديني عقود الإيجار التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 26%.