شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جمجوم فارما» إلى 107 ملايين ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وارتفع صافي ربح الشركة للربع الحالي بنسبة 3.9٪ مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف، وزيادة إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن حصة الشركة في المشروع المشترك في الجزائر.

ووفقا للبيان، ارتفع صافي ربح الشركة للفترة الحالية بنسبة 23.0٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى ذلك أساسا إلى نمو الإيرادات، والتي تأثرت بشكل طفيف بتكلفة المبيعات، على الرغم من ذلك تحسنت بشكل أفضل من خلال كفاءة إدارة التكاليف التشغيلية والإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) بنسبة 23.9% في الربع الثاني من 2024، إلى 106.95 مليون ريال، مقابل 86.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي ربح نتيجة نمو الإيرادات وتحسين إدارة التكاليف والكفاءة، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى.وارتفع صافي ربح الشركة للربع الحالي بنسبة 3.9٪ مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف، وزيادة إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن حصة الشركة في المشروع المشترك في الجزائر.ووفقا للبيان، ارتفع صافي ربح الشركة للفترة الحالية بنسبة 23.0٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى ذلك أساسا إلى نمو الإيرادات، والتي تأثرت بشكل طفيف بتكلفة المبيعات، على الرغم من ذلك تحسنت بشكل أفضل من خلال كفاءة إدارة التكاليف التشغيلية والإيرادات الأخرى.