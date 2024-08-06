شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «دار الأركان» إلى 165 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل والانخفاض في إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة بالإضافة إلى الارتفاع في أعباء التمويل، قد تم تعويضه من الإيرادات غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية وكان له الأثر على صافي الربح.

يعود الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل والانخفاض في إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة ، قد تم تعويضه من الإيرادات غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية بالإضافة إلى الانخفاض في أعباء التمويل الأمر الذي كان له الأثر على صافي الربح.

ويعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسية خلال النصف الأول إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأفادت بأن الارتفاع في مصاريف التشغيل ، وارتفاع أعباء التمويل بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة قد تم تعويضه بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية وكان له الأثر على صافي الربح. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري، بنسبة 12.8% في الربع الثاني من 2024 إلى 165.12 مليون ريال، مقابل 146.48 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل والانخفاض في إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة بالإضافة إلى الارتفاع في أعباء التمويل، قد تم تعويضه من الإيرادات غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية وكان له الأثر على صافي الربح.يعود الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل والانخفاض في إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة ، قد تم تعويضه من الإيرادات غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية بالإضافة إلى الانخفاض في أعباء التمويل الأمر الذي كان له الأثر على صافي الربح.ويعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسية خلال النصف الأول إلى ارتفاع مبيعات العقارات.وأفادت بأن الارتفاع في مصاريف التشغيل ، وارتفاع أعباء التمويل بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة قد تم تعويضه بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية وكان له الأثر على صافي الربح.