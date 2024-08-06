شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة تتعافى بعد تسجيل خسائر فادحة.. و"بيتكوين" تصعد 4.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها بصورة حادة يوم أمس فى إطار موجة بيعية شهدتها الأسواق العالمية، ولكن ظل الشعور تجاه الأصول ذات المخاطر العالية حذرا إلى حد ما.

وصعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 4.85% إلى 55222.68 دولار، وفق بيانات منصة "كوين ديسك".

وارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 6.39% إلى 2470.85 دولار، فيما زادت عملة "ريبل" 8.41% إلى 50.52 سنت.

وزادت القيمة السوقية للعملات المشفرة 5.88% إلى 1.97 تريليون دولار بعد تراجعها إلى 1.8 تريليون دولار يوم أمس، فضلا عن زيادة حجم تداولات السوق 47.36% إلى 200.83 مليار دولار، وفق بيانات المنصة.

واستعادت "بيتكوين" بعض من خسائرها الأخيرة، ولكن يبدو أن التعافي التام غير محتمل في ظل المخاوف المستمرة من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وهبوط طويل الأمد في الأسواق المالية.

وشهدت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة تدفقات خارجية بلغت حوالي 528 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات من مدير الأصول الرقمية "كوينز شيرز Coinshares"، وكانت "بيتكوين" و"إيثيريوم" هما الأكثر تأثرا بالتدفقات الخارجة.