شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 77.55 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم معوضة خسائر اليوم السابق، حيث تغلبت مخاوف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات على القلق من ركود محتمل في الولايات المتحدة قد يضر بالطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار، أو 1.6 %، إلى 77.55 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.35 دولار، أو 1.9 %، إلى 74.29 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى جانب العرض، أظهرت وثائق وبيانات تتبع السفن انخفاض صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، في يوليو مع تعرض وحدات معالجة الخام لانقطاعات ما أدى إلى تقليص المخزون المتاح من منطقة الإنتاج الرئيسية وتأخير تحميل الشحنات.



